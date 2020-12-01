雙12購物節即將強勢登場，各家電商全力搶攻報復性消費商機，讓傳統第4季消費旺季的熱度更甚以往。國泰金(2882)旗下國泰世華銀行專家團隊指出，消費動能加上國際熱錢流竄，助長全球股市頻創新高，台股同具想像空間，使高股息標的深獲青睞；然而，投資人在挑選高股息標的時，除穩定配息外，也需留意股價是否具成長動能，避免賺了股息，賠了價差。

從各電商平台公布的雙11購物節戰績中，不難嗅出民間消費力道正在升溫，接續登場的雙12不僅消費者引頸期盼，投資人也寄予厚望。同時，主要國家央行仍將續行量化寬鬆的貨幣政策(QE)，維持低利環境或進一步降息以提振經濟，且隨著美國總統大選告一段落，市場回歸基本面關注，疫苗研發也取得重要突破，進一步推升近期股市的表現。

國泰世華銀行專家團隊表示，面對低利環境，無儲蓄誘因下，資金仍有流往股市的誘因，投資人不妨掌握這波資金行情趨勢，選擇高股息標的進行布局，以獲得「穩定且持久」的收益來源。

一般來說，高股息企業多為產業龍頭，或具有難以取代的技術或者獨家商業模式，長期獲利穩定，除了穩定配息外，股價多也具有易漲難跌的特性；因此，在挑選高股息標的時，除了檢視獲利及配息狀況外，股價表現也是相當重要的觀察指標，以期獲得未來長期穩定報酬。

今年的股市波動更甚以往，不少投資人為「選股」和「入場時機」傷透腦筋，這也讓定期定額投資高股息基金成為熱門選擇。國泰世華專家團隊建議，持有台幣的投資人，可考慮「台灣高股息基金」；持有「美元」部位者，或想進一步分散匯率風險，則可配置以美元計價的「全球高股息基金」，紀律化的投資高股息基金，不僅有助於分散產業風險，也能攤平投資成本，簡單又具防禦性。

(時報資訊)