為引領賓客以味蕾體驗歐洲的魅力旅程，台北寒舍艾美酒店將於12月9日起至2021年2月28日攜手法國精品Chloe於「北緯二十五」推出「香戀蒔漾」法式雙人下午茶套餐，1,880元+10%可享六款甜點及三款鹹食，搭配特色調飲及咖啡或茶。凡點用下午茶，每組可獲得Chloe隨行香氛一個，並加碼參加週週抽獎活動，有機會將沁漾玫瑰女性淡香水30ML帶回家。

嗅覺是美好記憶的最佳線索，主廚鄭吉賢以Chloe新品沁漾玫瑰女性淡香水為創作靈感，運用各式食材巧妙詮釋香水天然的花香與色澤，成功延續相戀時的甜蜜氛圍，將生命中精采的片刻，濃縮成兼具視覺與味覺的奢美午茶饗宴。

以Chloe香調量身打造的「覆盆子玫瑰慕斯」，經典沙布列餅乾上襯著以法國進口的玫瑰，搭配覆盆子果泥製成的慕斯，口感濕潤，輕輕一抿在嘴中迅速化開，佐以點綴食用的玫瑰花瓣，更顯馨香馥郁。夢幻粉紫色的「黑醋栗法式棉花糖」採用黑醋栗果泥製成，如雲朵般蓬鬆柔軟，酸甜適中，入口即化。「西柚伯爵塔」爽脆的塔皮內藏著荔枝伯爵卡士達內餡，搭襯粉橘色的葡萄柚奶凍，荔枝的清甜、伯爵的淡雅茶香與葡萄柚的酸意互相共舞，在舌尖上合奏出完美風味。「柳橙乳酪蛋糕」天然的酸甜味來自於手工熬煮的柳橙果醬，揉合質地絲滑、奶香十足的馬斯卡彭起士，帶有微酸的尾韻更顯優雅氣質。

由於令人無法抗拒的草莓季即將展開，主廚特地將鮮甜欲滴的當令草莓融入菜色中！「草莓檸檬開心果蛋糕」加入草莓果香可可增添風味，再搭配開心果海綿蛋糕與檸檬奶油一同入口，愉悅感受「莓」好時刻。「栗子大黃泡芙」特別選用台灣少見的食材-大黃根，其擁有獨特的酸勁，於法國常被運用在甜點之中，遇上草莓的香氣碰撞出絕妙的火花，是自古來歐洲人最喜歡的最佳拍檔，以金黃酥脆的菠蘿泡芙裝進從法國進口的栗子內餡，中間夾著大黃草莓果泥，享受專屬於冬日的酸甜戀愛滋味。

經典三層下午茶的上方兩層以法式甜點為主，底層則是獻上具有飽足感的鹹食組，3款特別設計的派對小食，包含外觀小巧可愛的「迷你帝王蟹堡」鬆軟麵包內填入帝王蟹肉沙拉以及晶瑩剔透的鮭魚卵，一口咬下，蟹肉的鮮甜與檸檬的酸爽相互呼應，令人著迷。法式正統美味「鵝肝慕斯配裸麥吐司及風乾蘋果片」，融合鵝肝、鮮奶油與波特酒一起調製成的鵝肝慕斯，口感綿細柔滑，入口即化，搭配裸麥吐司、開心果碎與風乾蘋果片，層次豐富。清爽開胃的「燻鮭魚起司捲搭魚子醬」，以燻鮭魚片、奶油乳酪與吐司捲起層層美味，再綴以如黑色珍珠般閃耀的魚子醬，入口滿是大海的鮮甜。

(工商 )