中鋼將於中下旬開出明年第1季及1月內銷盤價，1日舉行產銷聯誼會，會中裁剪及鋼管業者對於盤價走勢，建議應緩和調漲價格，並優先供料給下游客戶，以利接單和滿足下游需求。對此，中鋼表示，將會通盤考量下游接單競爭力，以協助下游出口，並將會增加內需供料。

1日召開的產銷聯誼會，由中鋼營業銷售處長李文周、裁剪小組總召售人、也是泰豪總經理黃光宇，鋼管小組總召集人、也是美亞鋼管副總吳倫吉共同主持，邀請中鋼業務副總劉敏雄、助理副總黃凱民及下游廠商代表多達200多人出席。

(工商 )