中鋼與裁剪、鋼管業舉行產銷聯誼會 業者建議中鋼緩和調漲價格 17:592020/12/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼將於中下旬開出明年第1季及1月內銷盤價，1日舉行產銷聯誼會，會中裁剪及鋼管業者對於盤價走勢，建議應緩和調漲價格，並優先供料給下游客戶，以利接單和滿足下游需求。對此，中鋼表示，將會通盤考量下游接單競爭力，以協助下游出口，並將會增加內需供料。 1日召開的產銷聯誼會，由中鋼營業銷售處長李文周、裁剪小組總召售人、也是泰豪總經理黃光宇，鋼管小組總召集人、也是美亞鋼管副總吳倫吉共同主持，邀請中鋼業務副總劉敏雄、助理副總黃凱民及下游廠商代表多達200多人出席。 (工商 ) #中鋼 #鋼管 #產銷聯誼會 #裁剪 #供料 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣高鐵攜手資策會 軌道工業迎數位轉型 18:492020/11/27 財經 合組聯誼會 靠團體戰打天下 04:102020/11/29 地方新聞 蔣萬安問萊豬1打3戰力狂飆 蘇貞昌被電爆後擠出這句：請冷靜 12:162020/12/01 政治 疫情、低油價夾殺 台灣具優勢再生能源需求20年來首見衰退 13:142020/11/30 財經 旗山廢爐碴1／陳其邁上任收爛攤子 採斷然措施誓言2年半將汙染移除 22:172020/11/28 政治 中鋼接單大增 鋼鐵業春燕到 04:102020/11/28 證券．權證 韓國浦項鋼廠 炸紅熱軋行情 04:102020/11/26 財經要聞 《類股》中鋼內銷盤價看漲 鋼鐵大軍紅光滿面 11:252020/11/30 財經 聯電睡了10多年竟變猛獅 關鍵在於2年前驚天舉動 18:002020/11/29 財經 機械公會突破疫情 持續台日經貿交流 04:102020/12/01 產業特刊 財經熱門新聞 陸加徵關稅重創 澳洲最大葡萄酒商市值3天蒸發296億 - 財經 怕台積電搶走EUV 爆死敵出招攔截荷廠ASML - 財經 詭異？台股火爆 外資竟只買4億！散戶小心了 - 要聞 川普再揮拳！ 美制裁陸企CEIEC 真正原因曝光 - 財經 台股居高思危操作難度高 元大高股息龍頭基金操盤績效勝大盤 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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