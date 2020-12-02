適逢彩券中獎免稅門檻調高至5,000元的政策屆滿周年，台灣彩券於12月2日推出新款刮刮樂「5,000再慶」及「連線派對」，前者頭獎500萬元有2個、後者頭獎200萬元則有5個。2款新品總獎項超過262萬個，總獎金逾17億元。

彩券中獎免稅門檻自去（108）年12月起調高至5,000元，這項政策滿一周年，2日特別發行刮刮樂「5,000再慶」，除了增加2個頭獎500萬元外，5,000元獎項也提高至7萬個以上，要讓消費者體驗刮中5,000元免扣稅的中獎樂趣。

刮刮樂「5,000再慶」，總中獎率34.87％。喜歡挑戰有感獎金、體驗中獎免扣稅的消費者千萬別錯過。

另一款刮刮樂「連線派對」每張售價200元，是消費者相當喜愛的益智延長型遊戲，連成1條線就可得到獎金200元，連成8條線，即得頭獎200萬元，1,000元（含）以上獎項超過19萬個，頭獎200萬元共有5個，總中獎率31％，台彩表示，非常適合親友聚會時熱絡氣氛，一起試手氣體驗刮獎樂趣。

(工商 )