遊戲研發廠商宇峻奧汀（3546）第四季營運看旺，旗下《三國群英傳M》入選為Google Play最佳對戰遊戲，此外，昨（2）日資訊月正式開幕，宇峻奧汀今年參展銷售遊戲福袋，法人估計，預期將有望為宇峻貢獻業績約2,000萬元，為第四季營運帶來全新動能與挹注。

Google日前公布台灣Google Play 2020年度最佳榜單，其中包括16款應用程式以及20款最佳遊戲，Google指出，觀察今年度最佳遊戲榜單有多款來自熱門影視動漫IP延伸打造的手遊，其中宇峻奧汀開發的《三國群英傳M》獲得Play Store最佳對戰遊戲。

《三國群英傳》是宇峻旗下重要IP，而《三國群英傳M》今年上半年推出，帶動宇峻營收獲利大幅攀升，第三季營收雖較上季衰退，但因費用控制得當，稅後淨利9,142萬元，每股盈餘2元，單季獲利表現寫下十年新高表現，優於市場預期。累計今年前三季稅後淨利2.09億元，每股盈餘4.59元。

以第四季來看，宇峻的動能包括，兩款新遊戲《潘朵拉的迴響》、《sin七大罪：魔王崇拜》推出，此外，《三國群英傳M》與全聯啟動跨界合作以及大改版，刺激遊戲內消費力道回溫，遊戲排名也於11月回升。加上12月資訊月開跑，法人估，資訊月銷售將有望貢獻宇峻業績約2,000萬元。法人表示，在多項動能加持之下，宇峻第四季營收、獲利有望維持強勁動能。

展望明年第一季，宇峻新舊產品動能齊發，全新單機作品《三國群英傳8》將於1月13日正式在全球發行，該遊戲為經典IP作品，推出之後將有望吸引老玩家回流。此外，宇峻明年開始也將積極進軍海外市場，第一季將先瞄準東南亞、日本，《三國群英傳M》從2月開始將在新加坡、馬來西亞、印尼、泰國以及日本等市場推出，將陸續貢獻營收。

法人表示，《三國群英傳M》為宇峻今年營收獲利強勁成長的主要原因，在台灣單月營收突破億元，以市場規模來看，東南亞市場與台灣市場相當，日本市場規模則為台灣的二分之一左右，兩個區域加起來約為台灣市場規模的1.5倍，預期該遊戲發行後，將為宇峻營收帶來強勁挹注。

(工商 )