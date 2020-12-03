首見萬四！台股昨(2日)寫下盤中13995.7點、收盤13989.14點2項歷史新高，今再戰14000點大關，早盤先蹲後跳，上午10時14分首度突破萬四關卡，10時19分更寫下14017.17點歷史紀錄。動見觀瞻的權值股龍頭台積電雖平盤震盪小跌，但聯電挺身而出漲幅近5%，成為衝鋒最大功臣。

台積電周三美股ADR技術性賣盤出籠，自歷史高點100.86美元回落，收跌1.32美元或1.31%，但盤後收復部分失土，補漲0.66%，以100.2美元重新站回百元關卡，帶動台灣股價繼續追趕溢價。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股重要技術線型全數墊高，多頭氣勢如虹，指數有望持續挑戰新高。台灣經濟現處於經濟成長、通貨膨脹都溫和狀態，伴隨低失業率及低利率，且央行將調高GDP(國內生產總值)成長率預期，也預告明年難升息，皆有利於股市持續上漲。

(中時新聞網)