美股漲跌互見，台股加權指數4日開在14,010.17點，直接站上萬四關卡，台股雙靠生台積電（2330）、聯電（2303）雙雙上揚，聯電早盤漲幅逾4％，再創新高價，帶動大盤向上攀升，指數再創歷史新紀錄。

美股早盤因兩黨有望年底前達新刺激協議，四大指數大漲呈現，但尾盤時段，輝瑞傳出生產計劃恐放緩的利空，漲點因此急速拉回，終場道瓊與那指小漲，標普與費半則是收小黑。

FAAMG集體收黑，費半成分股也多表現不佳。特斯拉收紅4.32％至每股593.38美元，再度刷下歷史新高。

群益投顧指出，盤面上類股輪動太快、火力無法集中，指數雖過高、但上檔壓力也大。

前一交易日指數開平、震盪，盤中雖有突破，但終場仍是量縮、收小跌。傳產由機電、塑膠輪場輪動，電子則由光電領攻。型態面、資金面維持偏多，指數短期繼續高位技術性整理，偏高的短乖離也在修正中，盤面仍由多方掌控，靜待下一波的攻擊訊號出現。

主流類股以11月營收表現佳，以及對2021年展望樂觀個股、漲價、購併、轉機等相關題材股如被動元件、記憶體、面板、封測與IC設計等。

群益投顧指出，美股繼續突破寫高，持續激勵台股投資人信心，台股盤面目前以資金面為主導。

群益投顧指出，法人鍾愛的業績股，內資喜歡的具漲價、購併、轉機等相關題材股，建議多留意續強機會。操作上，維持汰弱留強建議。

(工商 )