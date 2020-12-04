台積電、聯電雙雙開高走高大漲，尤其聯電還亮燈漲停，台積電也首度站穩500元之上，加上面板與DRAM之雙D族群也爆量攻高，包括友達、華邦電兩檔大紅燈籠高高掛，激勵台股百花齊放互相爭艷，僅前波漲幅已大的部分航運、被動元件、生技與觀光等族群逆勢下挫，但無礙盤勢持續刷新歷史天花板水準。

集中交易市場加權股價指數終場大漲155.35點，報14132.44點，與盤中最高點14149點再度雙創歷史新高，單日漲幅1.11%，成交2869.67億元。

業內人士指出，受惠市場資金充沛、全球利率位處歷史低檔及政策面打房使房市游資回流股市等利多因子挹注，台股波段高點或仍暫勿預設立場。

尤其不少游資，包括國際熱錢、散戶、主力群及大股東等，仍多在低檔等著撿便宜貨，使短線軋空手格局方興未艾，也激勵大盤在高檔看回不回。

周五重量級集團股逆勢下挫者，包括兆豐金、長榮航、國巨與長榮等，唯該等個股的基本面無礙，業內預期拉回仍是找尋波段買點佳機。

帶動大盤成功攻下萬四大關功臣的權值股，包括台積電、聯電、鴻海、聯發科、股王大立光、台塑四寶、國泰金、富邦金、台泥、亞泥、遠東新、統一、和碩、台達電、台灣大、第一金、玉山金、中信金、中華電、中鋼、日月光投控、友達、群創、南亞科、廣達、仁寶及華航等。

櫃買市場方面，短線紡纖、觀光兩類股指數拉回，生技族群也表現平平，但電子股持續力挺多方，加上電機、化學、鋼鐵、營建及航運等類股站在多方，使盤勢持穩開高趨堅，終場指數報漲0.28%，為180.31點，改寫歷史收盤新高，成交664.47億元。

業內人士指出，新冠疫苗下周將在英國、俄羅斯等地區率先開打，而美國也將預期在耶誕前量產出爐，顯示後疫情時代的景氣強勁復甦蠢動，已逐漸刺激包括面板、DRAM、被動元件、水泥、工業用紙、晶圓代工及汽車供應鏈之零組件等報價，在明年上半年看漲，對盤勢在歷史高檔震盪趨堅走勢具正向，大盤後市仍審慎樂觀。

(工商 )