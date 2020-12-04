彰銀(2801)今（4）日召開線上法說，預期今年存放款營運量應可達成調降後的年度目標，並看好明年全球總經面轉佳，對明年核心業務及整體營運恢復成長樂觀看待。預期明年放款量可成長4～6％，信用成本估微增0.03％，手續費收入則目標成長5～7％。

彰銀指出，今年獲利表現不佳，主要受到三面向影響，一是全球央行降息壓縮利差、導致淨利息收益減少。二為海外據點因部分授信案涉及產業受疫情衝擊，造成逾放增加、影響獲利表現。三是金融市場波動較大，使資金操作收益較去年減少。

彰銀表示，隨著活存比逐步提升、定期性存款重定價，並持續深耕中小企業授信、開拓優質房貸客群，在利息成本降低、房貸利率紓困結束下，第三季淨利差應已落底，若美國聯準會及台灣央行不再降息，預期應不至於再下滑，存放利差則可望緩步回升。

在政府紓困振興政策、國際供應鏈重新布局、房市增溫影響下，彰銀前三季台幣放款平均餘額仍維持成長，主因疫情促使台商供應鏈移轉及重新布局，提升建廠及購置設備等資本性融資需求。加上受到疫情衝擊的企業營運周短資金需求同步增加。

海外方面，彰銀前三季海外分行逾放約15億元，主要集中在航空及飯店業，雖有擔保品，惟因海外疫情仍嚴重，多國法院停止受理案件，將有一段時間影響海外分行資產品質。待疫情回穩，將配合管理行依法進行債權保全及處分程序、評估債權出售可行性。

彰銀表示，截至第三季逾放金額58.1億元、季減5.94億元，逾放比自0.43％降至0.4％，其中國內分行逾放比0.31％，資產品質正逐漸改善中。未來將透過強化授信品質、持續積極經營放款、控制逾放比在合理範圍內，預期年底逾放比可維持0.4％水準。

展望後市，彰銀預期疫情後的振興階段，放款業務仍有成長空間，其中聯貸市場需求回溫，帶動前10月聯貸手續費收入約2.5億元、年增達1.5倍。未來將掌握將屆期的既有主辦案，並選擇發展前景較好的產業及往來優質客戶，積極爭取主辦商機，以增加手續費收入。

展望明年總經面，彰銀認為全球景氣可望回溫，加上疫苗研發傳捷報，顯示疫情有可能獲得有效控制，將使全球經濟成長率有機會再調升。而台灣因疫情控管有成，下半年半導體及資通訊產品出口暢旺，加上內需消費動能延續，明年總經面仍樂觀可期。

同時，台商回台將增加企業資本性投資、都更及重大公共工程興建計畫，彰銀認為可擴大企金放款商機，並帶動財管及資金操作契機。授信業務聚焦六大核心戰略產業，持續加強中小企業授信，調整授信結構以提升利差，房貸業務仍聚焦自住購屋貸款，預期可穩健成長。

(時報資訊)