作為經濟發展的基石，大陸各省上市公司表現會對區域經濟造成影響。據部分已公開數據與今年第2季上市公司市值表現來看，北京已連續多年霸榜，而濟安金信營商也評估大陸各省上市公司總市值變化，顯示從1999年到2020年第2季，雖然北京、上海、廣東三地前期位置有所交替，但一直牢牢佔據前三位，北京近10年則穩居市值第一。

除龍頭上市公司在北京聚集外，包含上海，廣東、浙江、江蘇、福建、四川等地市值排名居於前10位，同時安徽、河南、湖南、湖北、陝西表現也很強勁。

回顧A股市場30年發展，上市公司數量已從最初8檔增加至4000多檔；而A股公司總市值也已從1990年僅28億元（人民幣，下同），增長至11月底的超過81兆元。

據第一財經報導，實際在北京上市的A股公司數量排名並非最多。iFinD數據統計截至2020年11月15日，註冊地在北京的A股上市公司數量為378家，剔除ST股為373家，為全大陸第4。但作為政治經濟文化中心，北京上市公司整體產業結構，凸顯高精尖產業集群的特色，單是千億市值公司就達到28家，領跑全大陸各省。

(旺報 )