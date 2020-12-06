員工淨灘家庭日 勤凱科技清除500公斤垃圾

導電漿料大廠勤凱科技股份有公司，致力於永續經濟發展，除了長期關懷弱勢團體，也積極參與公益活動，勤凱公司在年終歲末之際，透過高市議員鍾易仲的協助下，於5日在旗津海灘安排舉辦「員工淨灘家庭日」，淨灘活動約有百名同仁及眷屬積極響應，共計清除500公斤沙灘廢棄垃圾。

勤凱科技董事長曾聰乙表示，全球各地「E（環境議題）、S（社會責任）、G（公司治理）理念」崛起，作為地球公民的一份子，更應在企業成長之際，同步專注永續發展、貫徹ESG理念，因此舉辦此次環保公益活動。

勤凱科技家庭日結合環保公益活動，將勤凱科技實踐企業社會責任守護環境的精神傳遞出去，他們藉由具體行動實踐對於環境、社會責任及公司治理的重視，未來無論在環境保護、弱勢關懷等各面向的議題，也將持續關注，並規畫相關公益活動，以期發揮企業應盡的環境保護及企業社會公益責任，共同為台灣環境生態盡一份心力。

(中時 )