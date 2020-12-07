正當台灣為累計確診人數正式突破700人大關所苦之際，鄰居韓國與日本政府，也正為每日高居不下確診人數大傷腦筋。因此，韓國已決定從8日起，將大首爾地區防疫等級提升至2.5級。

根據韓國中央防疫對策本部7日通報，韓國新確診案例增615位，社區感染病例為580位，35位則是境外輸入，目前韓國新冠累積確診數逾3.8萬例。韓國單日確診新增病例增逾600位，雖較6日稍減，但周末檢測數量理當較平日來得低些，故不能掉以輕心。

這也讓支持率又降6.4%，目前僅為37.4%的韓國總統文在寅，痛下決定將在8日起加強防疫等級。韓國首都圈防疫級別增至2.5級，非首都圈提升至2級，實施期間為3星期至28日為止。

韓國政府除了呼籲大家僅可能留在家裡，不要去公共場所，也避免外出與群聚。首都圈2.5級防疫等級，包括群聚人數不得以逾50人，關閉部分公共場所，高鐵或巴士等交通工具內的座位率使用率，最高只能有五成而已。

非首都圈2級防疫，酒吧等5種高風險營業場所需暫停關門，咖啡廳只能外帶，不能在內食用。至於超過百人婚喪喜慶活動，也須配合停止。

韓國早在1日就將首都圈防疫級別提升至2+α級，非首都圈為1.5級。但是對疫情控制力不如預期，故才會在8日起提高防疫等級。

另方面在日本東京，5日新確診人數高達584位，並創新高紀錄，甚至超過11月27日的570人，這也顯示新冠疫情在日本持續嚴峻。東京進入11月後因疫情惡化。東京市政府在11月19日，就把防疫等級上調至最高，屬於疫情正在擴大等級。11月28日起，對整個大東京地區有提供酒類餐廳，和卡拉OK等店，要求把營業時間縮短至晚上10點就不得營業。

(時報資訊)