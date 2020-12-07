電競需求強勁，且力韡調整效益可望自明年顯現，讓電源供應器及機殼廠—偉訓(3032)明年營運看好，偉訓董事長柯吉源表示，明年集團營收會比今年好，不過由於匯率等外在變數多，初估明年毛利率約在15%到20%，法人預估，偉訓今年合併營收可望上看90億元，明年合併營收有機會較今年成長10%到15%，挑戰100億元。

偉訓下午舉行法說會，偉訓以機殼起家，後來跨入電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，並引進神達旗下神達電腦為策略聯盟夥伴，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器、長照床/醫療床/家居床，近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，受惠於宅經濟帶動電競產品高成長，偉訓今年業績表現亮眼，今年前3季營業淨利率拉升到7.03%，年增3.7個百分點，稅後盈餘為3.73億元，年成長72.3%，每股盈餘為3.37元，累計前10月合併營收為73.75億元，年成長17.02%。

若就各產品來看，今年前3季電腦及伺服器機殼營收為24.39億元，約佔整體營收37%，電源供應器營收約22.84億元，佔比約35%，醫療床及家用床營收約7.93億元，約佔12%，其他產品營收10.08億元，約佔16%。

偉訓共有台南安和、廣東東莞、惠州、江西永豐及安遠等廠區，由於電競等相關需求強勁，安遠廠除現有5條產線，公司亦計畫再增加4條產線，預計明年第2季加入量產，屆時大陸電源供應器產線將由目前的7條(惠州2條及安遠5條)增加至11條，電源供應器月產能也將從目前40多萬顆再向上增加。

在力韡部分，柯吉源表示，力韡今年因為進行廠區整併，營運較差，不過整併已經差不多了，預計明年營收可望恢復正常，公司希望力韡能增加醫療床及長照床的比重，降低家居床，預計3年後視營運狀況申請上市櫃。

展望未來，柯吉源表示，11月營收比10月好，今年營收可望比去年好，明年營收也會比今年好，影響公司今年獲利的力韡在調整結束營運恢復正常後，明年也可望有獲利貢獻，不過由於匯率等外在變數多，初估明年毛利率約在15%到20%。

(時報資訊)