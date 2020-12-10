金屬機殼廠可成（2474）公布11月營收，單月營收降至58.57億元，月減5.7％、年減46.7％，為今年2月以來新低紀錄，主要因蘋果舊機種需求趨緩影響；可成出售泰州廠預計在今年底之前完成交割，處分利益將一次性認列，第四季獲利有機會大補。

可成11月營收為今年2月以來新低紀錄，而從10月開始，可成的單月營收已呈現年、月雙減，11月仍年、月雙減，法人猜測，與可成出售泰州廠，舊機種需求趨緩有關，累計可成今年前十一月營收758.88億元，年減8.3％。

大陸泰州廠占可成營收比重達40％，雙方預計在今年底之前完成交割，處分利益方面，可成將另行公告，由於完成交割之後就立即認列處分利益，可成目前仍以今年底之前完成交割為目標，因此第四季認列大筆處分利益的機率相當大。

可成表示，第四季筆電及平板需求穩定；惟手機受舊機需求逐漸趨緩影響，維持第四季營收表現將較第三季有相當幅度減少的看法，今年以來，筆電、平板及車用都有明顯成長，明年亦樂觀看待相關應用。

(工商 )