參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）15日首度恭賀拜登勝選。

美國各州選舉人團14日投票確認拜登勝選、入主白宮，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）昨（15）日終於恭賀拜登勝選，接下來國會將在明年1月6日清點票數，先前有共和黨議員表態，將會對計票結果提出異議，不過傳出麥康奈已經私下告誡議員不要這麼做，強調此舉「並非所有人的最佳利益」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《國會山莊報》（The Hill）報導，美國50州選舉人團14日接力投票，最終拜登以306票確認當選美國下屆總統。

選舉結束六周，參議院共和黨領袖麥康奈昨日終於首度公開恭喜拜登，並稱呼拜登為「總統當選人」，麥康奈昨日在參議院表示，「選舉人團已經表態」，「今天我要祝賀總統當選人拜登。」

接下來新國會將在明（2021）年1月6日召開聯席會議，清點各州選舉人團票數，一旦拜登獲得的票數超過270票門檻，主持會議的副總統彭斯將立即宣布拜登勝選。

選舉結果公布後，國會議員可以提出一次異議，並且至少由一名參議員及一名眾議員連署，若成功連署，參眾兩院將分別討論、表決，是否否決某一州的選舉結果，目前共和黨籍眾議員布魯克斯（Mo Brooks）已經表態將提出異議，還需要一名參議員和他共同連署。

不過消息人士透露，在昨日的黨團會議上，麥康奈已經呼籲共和黨參議員不要參與連署，警告連署將讓參議院被迫辯論、表決，此舉「將置共和黨參議員於不利處境」，他強調否決「不是所有人的最佳利益」。

另外包括參議院共和黨黨鞭圖恩（John Thune）、共和黨籍委員會主席布朗特（Roy Blunt）等大咖都持同樣看法，認為此舉只是徒勞。

目前還沒有任何共和黨參議員表態支持連署，不過保守派參議員霍利（Josh Hawley）、強森（Ron Johnson）、保羅（Rand Paul）等並未排除參與連署可能。

不過自1887年通過《選舉人團計票法》以來，美國會僅分別於1969年、2005年2度成功提出異議，但最後都未能在國會闖關，換句話說，共和黨人試圖透過否決選舉人團票數來讓川普翻盤，希望渺茫。

(中時新聞網)