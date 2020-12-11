邁向第32屆的「台北國際建築建材暨產品展」，目前（即日起至12／13）正在台北南港展覽館展出。其中，來自台中的后羿節能科技，憑藉著對環境土地的熱血，打造獨步業界的「深開挖袪水工程節能智控系統」，3年來為建築工地節省大量電力，減少CO2排碳量，甚至省下超過13座石岡水壩總容量的地下水，成為展會中的亮點，后羿也是首度公開工程技術，吸引業界的關注。

后羿節能科技公司總經理黃維文表示，傳統建築工地的深開挖抽水工程，不僅大量消耗用電與排碳，同時也造成地下水源超抽嚴重的環境傷害。后羿的「深開挖袪水工程節能智控系統」，主要功能設定在工地開挖抽水階段，運用自動化控制的概念所發展出來的智能控制系統，目的是節省人力、提高工地電能及地下水位管理的安全機制及便利性、同時作到精準控制抽水量，達成節能與節水的目標。

黃維文強調，該系統推行3年以來，超過30座以上的工地案場的實績，平均節能率落在25％～45％，總共節省超過4500萬立方米的水量。

此次「台北國際建築建材暨產品展」，后羿節能科技進駐設展（編號N521攤位），展出詳細的袪水工程節能智控技術與案例分享，黃維文說，歡迎各界至展會現場參訪。

(工商 )