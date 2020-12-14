鴻海(2317)董事長劉揚偉看好明年上半年資通訊（ICT）產業景氣肯定優於今年同期，並看好5G、伺服器、電動車（EV）3應用產品需求。鴻海今（14）日股價開高穩揚，最高上漲1.6％至89元，早盤維持逾1％漲幅，三大法人上周轉站多方、合計買超達5萬819張。

劉揚偉12日受訪時認為，年底智慧型手機出現遞延效應，且今年受新冠肺炎疫情爆發影響，認為資通訊產業明年上半年景氣肯定優於今年預期，全年整體發展可望維持穩定。以應用來看，5G及伺服器相關需求將不錯，電動車則一定會非常好。

不過，今年受疫情影響需求暢旺的居家工作（WFH）需求，明年需求熱度能持續多久，劉揚偉認為需要進一步觀察，並將影響下半年資通訊產業景氣，主要由於新冠肺炎疫苗將陸續施打，需觀察是否有效、使疫情能否確實獲得控制。

鴻海11月自結合併營收創6813.75億元新高，月增11.24％、年增13.06％，累計前11月合併營收4.62兆元、年減3.29％。劉揚偉先前法說時預期，第四季合併營收季增率將優於去年同期的25.45％、亦可望年增0～3％，使今年營運開低走高、平穩度過。

綜合各家外資看法，均看好鴻海受惠蘋果新款5G版iPhone、索尼PS5遊戲主機等旗艦專案出貨放量，可望帶動第四季旺季營收季增達39～49％、突破1.8兆元關卡，有機會挑戰歷史新高紀錄，且明年獲利成長動能可望優於營收。

(時報資訊)