新台幣匯價今早再衝浪測試28.15元，較前一個交易日收盤升值2.9角。匯銀分析，臨近年底出口商拋匯需求陸續出籠，美元拋匯賣壓恐漸增。

除了出口商拋匯壓力，外資匯入是另一道催升新台幣的令牌！上周五台幣兌美元實質交易區間再度下移，美元買盤棄守28.2關卡，終場以28.44元收盤連4日收升，台幣兌美元續創逾23年新高。今早央行守匯價格在28.15元。

至於上周台股資金動向，集中市場外資賣超202.92億元，投信買超75.75億元，自營商含避險賣超121.77億元，三大法人合計賣超248.93億元。融資增加63.75億元，融資餘額1763.52億元；融券增加36,375張，融券餘額114.56萬張。上櫃股票方面，外資賣超7億元，投信賣超4.14億元，自營商賣超6.24億元，三大法人合計賣超17.37億元。融資增加15.36億元，融資餘額616.10億元；融券減少5,377張，融券餘額99,799張。

(時報資訊)