美股上周五沒有明顯的漲跌方向；亞洲主要股市周一漲跌互見，內地指數全面上漲。

周一香港恆生指數午後低走，收跌116.35點或-0.44%，為26389.52點。國企股(H股)跌9.38點或-0.09%，為10443.12點。

科技指數漲0.60%。聯想和舜宇光學為表現最好藍籌股，分別上漲8.8%和3.8%。

泡泡瑪特收漲7.9%，報74.5港元。泡泡瑪特在上周五初次掛牌收漲近80%，上午一度跌10%，午後開始收復失土。

青島啤酒跌3.3%，報76港元。青島啤酒股東配售3100萬股H股，占已發行總股本2.3%。

阿里跌2.63%，收報251.60港元。中國市場監管總局根據反壟斷法規定，對阿里巴巴、閱文集團、深圳的豐巢網絡各開罰50萬人民幣，認為網路產業並不是反壟斷法外之地，所有企業必須遵守反壟斷規則。

據了解，三家企業在各自的收購活動之時，未能依法進行申報，三家企業皆進行股權收購，分別對被收購方取得控制權，參與集中的經營者營業額明顯達到規定的申報標準，市場監管總局在各方調查和考量後，作出裁罰決定。

阿里拖累社群團購股下跌。騰訊跌2.9%，美團跌3.8%。

(時報資訊)