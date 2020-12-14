啟發投顧分析師楊基政表示，台股14日在短線形成三日未創14,427點新高的壓縮整理型態，主因在於半導體雙雄台積電及聯電進入整理，相對限縮指數空間，然新波段易有新主流，在資金追逐焦點轉往新領先族群後，盤面轉由具漲價題材的MOSFET與面板族群撐盤。

近期操作上可聚焦11月營收表現佳的個股，並配合技術面領先突破9日14,427點的強勢族群進行短波操作，如迅得、正崴等。

個股方面，本周納入投資組合的建舜電，11月年增21.01％，轉機性強，隨技術面領先突破高點，後市可望向上續攻。

(工商 )