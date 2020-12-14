美國藥廠輝瑞（Pfizer）與莫德納（Moderna）成功研發出新冠肺炎疫苗，華爾街分析師估計，光是2021年兩家公司的疫苗收入便高達320億美元。

此外，兩家公司協助終結世紀最嚴重傳染病，將能大力提振商譽。疫苗對莫德納的提振效果更為顯著，創立僅10年的莫德納在2020年前還鮮無人知，成功研發疫苗讓該公司揚名全球。

根據摩根士丹利表示，輝瑞2021年的新冠肺炎疫苗收入可望達190億美元，遠遠高於2020年預估的9.75億美元，也超越2019年最暢銷的產品一款肺炎疫苗帶來的58億美元收入。

摩根士丹利估計，輝瑞在2022年與2023年將有93億美元的的新冠疫苗收入進帳，預料屆時全球仍持續注射疫苗。輝瑞將與合作研發疫苗的德國生技公司BioNTech分拆疫苗收入。

此外，根據高盛估計，莫德納2021年的疫苗收入估計達132億美元。

摩根士丹利的預測更樂觀，該投行指出，莫德納的股價急速躥揚，意味著投資人預期在2021年與2022年，莫德納的新冠疫苗收入都將各有100億至150億美元的水準，而且後續疫苗注射還會有數十億美元進帳。

值得一提的是，莫德納2019年的營收只有6,000萬美元，而且先前從未有產品授權。

2020年迄今莫德納股價飆漲將近700％，成為市值620億美元的製藥大廠。摩根士丹利估計，莫德納半數市值是拜新冠疫苗所賜。

由於輝瑞早已是全球知名的製藥大廠，疫苗研發突破對輝瑞股價並未有太大提振作用。2020年迄今輝瑞股價僅上漲12％，表現略遜於標普500指數13.5％的升幅。

不過輝瑞的合作夥伴BioNTech股價則直線走高，在美國掛牌的股票漲幅逼近300％，將市值推升至近300億美元。

(工商 )