台股加權指數18日開在14,268.13點，呈現小漲，台積電（2330）開平在508元，比特幣續創新高，比特幣概念股青雲（5386）、麗臺（2465）早盤即拉上漲停板價，航運股表現亦強，成為盤面上的亮點。

投資人對於國會推出新冠肺炎（COVID-19）紓困案，感到愈來愈樂觀，帶動道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數，全面刷新歷史收盤高。

道瓊工業平均指數12月17日上漲0.49％（148.83點）、收30,303.37點，創歷史收盤新高。

那斯達克指數上漲0.84％（106.56點）、收12,764.75點，創歷史收盤新高。費城導體指數上漲0.17％（4.72點）、收2,778.14點，創12月8日以來收盤新高。

元富投顧指出，從技術面來觀察，短中期均線呈完全多頭排列，表示指數低檔有撐，有利台股繼續攻高，月線14,000點是多空攻防的重要位置。比特幣再度大漲，首度漲破兩萬美元大關，相關概念股表現強勢，可觀察撼訊、映泰、麗臺、青雲。

短線外資逢高調節，改由內資大展身手，資金轉進中小型股，輪動快速，區間以175～185點來看待，焦點股有驊訊、緯軟、信驊、世界。

疫苗的進展和預期刺激方案有進展，促使美元指數在兩年半低點徘徊，全球股市持續正向發展，密切留意美元指數走勢。時序進入產業、法人作帳旺季，搭配全球資金寬鬆，市場對經濟前景正面看待，推升台股多方走勢。

那指創下歷史新高，連動性高的台股亦步亦趨，只要國際股市未出現大跌，台股強勢整理機會大。現階段選股不選市，可關注投信連續5日買超與集團股，熱門股有金像電、欣興、敦泰、聯詠、統一、長榮航。

(工商 )