受到新冠肺炎（COVID-19）疫情衝情，高雄會展產業苦撐待變，在國內展的部份，從今年7月迄今，舉辦場次雖然規模縮小，但，已經回復到70％到80％，不過，包括國際展的話，恐怕要到明年第三季，才有機會回到疫情水準。

高雄市會展產業發展協會18日下午4時，舉行第一屆第三次會員大會，並舉辦「攻圍論壇」，理事長楊志中表示，新冠肺炎疫情「幾乎摧毀」高雄今年上半年的會展產業商機，不過，隨著國內疫情控制得宜，從7月開始，國內型的會展活動場次，已經陸續恢復到正常水準的70％到80％，只是因為防疫關係，會展規模縮水。

楊志中指出，牽涉國際買家或是參與的國際型會展，目前仍未看到隧道盡頭的明燈，因為疫情還在全球持續竄升，想來前來台灣或高雄參加會展活動，還是受到邊境管制，「還需要一些時間」。

會展產業的旺季通常在每年的下半年，因此，他預估，高雄的會展產業到明年第三季，國內型的會展活動，才會回復到過去的正常水準，至於國際型的會展活動，則是尚待觀察。

高雄市會展產業發展協會18日的會員大會，並舉辦「攻圍論壇」，邀請高雄展覽館總經理涂宇欣主講「高雄會展隊創新局」、提克期國際餐飲集團創辦人劉柏楊主講「成就會展，寧為綠葉」、艾司加創意冰品創辦人陳瓊嵐主講「在地創生需要的不只是勇氣」、以及巨力行銷總監杜韋主講「自媒新浪潮」。

(工商 )