高雄市動保處輔導淨園農場展演合法化，至今1年半未改善，動保團體2日抗議展演違法，漠視動物福利，中央及地方政府疑縱容包庇；對此，高雄市農業局表示，已要求業者停止動物展演，並邀專家共同改善動物福利。

立委陳椒華2日下午與台灣防止虐待動物協會、台灣動物平權促進會等動保召開線上記者會，指控淨園農場違反展演動物事證，動物展演管理辦法上路已2年，地方主管機關與業者漠視動物權利，放任業者非法展演，動物受虐甚至死亡。

高雄市政府農業局動保處表示，高市淨園農場未取得動物展演許可，仍違法展演動物，已依動物保護法第26條第1項第1款規定，於今年8月16日裁罰5萬元在案，並要求業者停止動物展演行為，違者按次處罰。9月3日也再度邀請屏科大野保系教授陳貞志及高雄市獸醫師公會理事長高振庸至淨園農場會勘，如有違反規定逕予處分。

動保處指出，依法要展演動物必須符合社教機構、休閒農場、觀光遊樂業資格，才能申請展演核許，淨園既不是農場也不是觀光遊樂業，飼育的動物品項複雜，又未妥善照顧，因此據以開罰。

淨園農場表示，過往在動物飼養上確有許多不足之處，對此深感抱歉，該園將從今日起停止展演，並持續開放民眾認養園內動物。

淨園農場指出，該園成立迄今已有10多年，這幾年為了更好的飼養品質，已積極進行環境整治，在動物飼料調配及生活區設施的改善上都費了許多心力，並聘有專門的照顧單位與獸醫，很遺憾仍無法立即符合近年新制定動物展演管理辦法的規範。

淨園農場強調，該園將3日起停止展演，未來改以休閒、露營及餐點服務為主，留給園內上百位員工一些生存空間，也歡迎有愛心的民眾一起加入動物認養行列。