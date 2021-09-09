今天是台灣狗狗節，為照護高齡犬貓，新北市動保處開辦寵物長照課程，培訓專業照護人員及提升長照業務的專業素質，23、24日辦理「寵物長照原理與老年動物住宿照護操作觀念」線上課程，由中盟動物醫院鄭漢文院長及獸醫師鄭廸獻授課；28日在動保處辦理「長照動物疼痛評估及居家護理」課程，邀請國立台大助理教授劉以立授課，可透過新北市動保處官網線上填寫報名表。

動保處表示，新北市已獲認證動物長照機構已達134家，包含特定寵物長照動物醫院63家、特定寵物業長照之家71家。根據輔導暫行辦法規範，長照機構應每10隻動物設置專責長照人員至少1人，符合動物居住區須設置於獨立空間、犬、貓照護空間有適當區隔、長照輔具及設施之材質為可清洗或消毒、環境清潔衛生且通風良好。

動保處此次辦理長照課程邀請臨床經驗相當豐富的講師在課堂上授課，課程內容包含關節運動疼痛評估及居家復健方法、老年犬貓疼痛評估及居家護理、寵物長照安寧療護觀念與老年動物住宿照護操作觀念等，目的為透過課程介紹提升獸醫師或寵物業者長照業務的專業能力。