台股加權指數21日開高在14,273.79點，呈現小漲，權王台積電(2330)也開高在512元，但盤面上以傳產股的航運股及鋼鐵漲勢相對強勁，第一銅(2009)一開盤即隨著國際銅價大漲，而拉上漲停板價，力撐加權指數早盤走勢向上。

美國國會議員趕著展延午夜期限，以避免政府關閉，同時設法通過另一輪紓困方案之際，美國四大指數18日出現拉回走勢，除了四巫日(quadruple witching day，即個股選擇權及期貨，指數選擇權及期貨結算的日子)攪局之外，英特爾重挫6％也拖累盤勢。

道瓊工業平均指數12月18日下跌0.41％(124.32點)、收30,179.05點。那斯達克指數下跌0.07％(9.11點)、收12,755.64點。費城導體指數下跌0.48％(13.4點)、收2,764.74點。

群益期貨副總經理范振鴻指出，時間接近歐美新年，外資的進出逐漸減少，台股得要靠內資來撐場，呈現不同的風格，18日台股漲停25家，只有6家股價超過50元，其他都是中低價股，耶誕夜、耶誕節外資交易量應該會更清淡，內資的角色會更顯得重要。

不過，因為聯準會(FED)放寬銀行股的配股及股票回購的限制，摩根大通宣布2021年第一季將買回300億美元庫藏股，帶動銀行股盤後全面大漲，加上NIKE到11月30日為止的第二季財報超越市場預期，美股DJ期貨21日亞洲時段呈現小漲，美國紓困案遲早會過關，預期台股應能跟著動一下。

(工商 )