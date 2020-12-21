航運、鋼鐵雙爆歷史新天量 11:512020/12/21 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 航運股及鋼鐵股今（21）日雙雙爆歷史新天量，至上午11點半，成交2個半小時，成交值各近達280億元及近百億元，航運股已寫下歷史新天量，且超過上周五全場的267億元大量，鋼鐵股98億元，也較上周五全場成交值的63億餘元大增三成多。 航運股及鋼鐵股今日持續發燒，市場資金大舉湧入，帶動上市鋼鐵股有威致、佳大、聚享、海光、新鋼、中鴻、春源、高興昌等八檔個股相繼奔上漲停。 另航運股也有中航、萬海、台船、新興、四維航、陽明、志信、榮運等，也有八檔攻上漲停。 筆電出貨量 明年看增４成 權證星光大道－兆豐證券 長榮 新船投入營運添翼 (工商 ) #春源 #威致 #新興 #台船 #榮運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 展望2021 台積、半導體最看好 04:102020/12/20 財經要聞 中低價股發飆 逾20檔漲停股價多低於30元 11:002020/12/21 財經 《類股》鋼筋短期大漲 明年產業續旺 13:582020/12/21 財經 台股主角換人當 投資人搶當航海王、鋼鐵人 10:332020/12/21 財經 台股萬四變標配 進場時機要謹慎 04:102020/12/21 生活新聞 《集中市場》航海王駛大「傳」 外資扇風推一把 15:232020/12/21 財經 新聞早班車》鎮海火箭彈備戰 像極了鋼彈 07:022020/12/21 政治 大戶瘋掃航運狂爆 散戶注意最後一波補漲股 20:262020/12/20 財經 《台北股市》晶圓雙雄喊衝 台股續攻 13:242020/12/21 財經 麗臺、撼訊 布局醫療版圖 04:102020/12/21 產業．科技 操盤心法－選股不選市 短線聚焦中小型標的 04:102020/12/21 證券．權證 財經熱門新聞 中芯拿蔣爸換掉台積叛將 內行人爆背後驚人算計 - 財經 勞動部端出勞保紓困貸款新方案 勞工最多可申貸10萬元 - 財經 搞垮華為也沒用？ 美專家：北京隨時可以出這招 - 財經 力晶8年後變力積電 「九命怪貓」黃崇仁嗆2大對手有弱點 - 財經 韓廠傳暫停出貨 DRAM現貨價飆漲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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