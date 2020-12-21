航運股及鋼鐵股今（21）日雙雙爆歷史新天量，至上午11點半，成交2個半小時，成交值各近達280億元及近百億元，航運股已寫下歷史新天量，且超過上周五全場的267億元大量，鋼鐵股98億元，也較上周五全場成交值的63億餘元大增三成多。

航運股及鋼鐵股今日持續發燒，市場資金大舉湧入，帶動上市鋼鐵股有威致、佳大、聚享、海光、新鋼、中鴻、春源、高興昌等八檔個股相繼奔上漲停。

另航運股也有中航、萬海、台船、新興、四維航、陽明、志信、榮運等，也有八檔攻上漲停。

(工商 )