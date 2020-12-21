疫情拉緊報！英國傳出現變種的新型冠狀病毒（COVID-19），傳染力高達70％，倫敦進入第4級最高封城警戒，引起全球關注。對此，感染科權威黃立民醫師指出，要先確認「病毒是否會進入亞洲」及「病毒是否會進入大陸」，兩路徑須做好確實防堵，否則春節期間恐成為最危險的時刻。
英國出現傳染力高達70%的變種新冠病毒，倫敦、英國東南部病例大爆炸，英國首相強生（Boris Johnson）宣布倫敦及東南區進入第4級「封城」的最高警戒。目前歐美國也下令禁止英國航班進入，甚至已有專家指出，變種病毒已擴散至全英國「所有區域」，不排除會有疫情爆炸的可能。
對此，《ETtoday》採訪台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民時表示，雖然新變種病毒傳染力高達70％，但不代表疫情更嚴重。目前最要確認好「病毒是否有進到亞洲，最重要的是否進到中國大陸」。黃立民指出，若變種病毒進入大陸，那麼春節台商返台將成為疫情最危險的時機。另外，針對自歐美各國返台的國人，一定要徹底落實檢驗、隔離。
中國醫藥大學附設醫院兒童感染科主任黃高彬也表示，儘管新冠病毒產生變異，傳染力上升，但其實毒力、致死率是降低的。這說明了病毒雖然容易附著人體細胞，但症狀屬輕微，甚至無症狀。「過去致死從7％衝到10％，現在降到2.3％」，說明新冠病毒已有「流感化」趨勢。
(中時新聞網)
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