創意(3443)今年前三季營運受到疫情影響，獲利年減也約3成，惟目前隨著5G、AI以及HPC等趨勢下，創意營運最壞狀況已經過去，預計第四季營收就會有季增兩位數成長，創意今股價持穩震盪走高，整場漲幅約1%，持續朝月線靠攏。

創意前三季營收年增3成，其中NRE(委託設計)、ASIC(客製化晶片)分別成長19%、35%，只是獲利年減也約3成，主因為認列策略性案件、NR本身結構不佳等，惟前三季創意獲利明顯落後，看來最差狀況已過，第四季創意看好營收可望季增二位數，獲利將有明顯轉折。

展望2021年，創意主要成長動能來自於過去1~2年的開案步入收割期，包括包括AI(人工智慧)、HPC(高速傳輸)、5G、SSD、Camera等，其中獲利在策略性NRE佔比降低下將有顯著好轉，法人樂觀看好，創意2021年獲利將相較2020年出現明顯成長。

5G將帶動AI、HPC快速成長，創意目前在手AI案子約有10多個，主要在資料中心相關應用，其中有一半陸續在今年tape out或ship out，預期明年進入回收期，另外，創意也看好5G網通相關應用，目前在大陸第二大、韓系客戶的訂單有斬獲，預計2021年5G網通營收佔比上看2成。

(時報資訊)