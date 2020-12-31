士紙(1903)今日召開法說會，總經理暨發言人蔡丞哲表示，2020年營收雖受疫情影響而下滑，但費用管控得宜使本業虧損持續收斂，後續將持續加強產品在國內外實體門市及電商通路的合作推廣，配合陽光士林珮柏旅館轉作防疫旅館，預期明年本業營運可望優於今年。

法人認為，士紙強化與實體通路合作範疇、電商通路的銷售推廣，加上產品取得緬甸及印尼獲准、中國大陸獲准銷售產品增加，預期產品內外銷業績均可望成長，陽光士林珮柏旅館轉作防疫旅館則可挹注穩健營收，可望帶動營收規模顯著回升，使虧損幅度顯著減少。

士紙前11月自結合併營收1.45億元、年減5.38％，為近4年同期低點。不過，受惠第三季虧損降至近5年最低，使前三季本業虧損年減12.96％，衰退幅度優於營收，配合業外收益倍增挹注，稅後虧損0.99億元、每股虧損0.38元，為近7年同期最佳。

觀察士紙前11月各業務營收概況，租賃營收0.68億元、年增4％維持穩健成長，商品銷售營收0.62億元、年減3％，其中面膜及保養品分別年減37％、60％，但濕巾及防疫清潔用品分別年增11％、116％。陽光士林珮柏旅館的住房營收0.13億元、年減達39％。

蔡丞哲表示，新冠肺炎疫情影響國際客戶洽談及展售業務進度，陽光士林珮柏旅館住房率亦受衝擊。不過，疫情需求帶動獅子寶寶柔濕巾前7月銷售年增達雙位數，眼膜產品在新加坡需求增加，去年下半年規畫推出的防疫清潔用品，亦搭上市場需求。

陽光士林珮柏旅館方面，蔡丞哲表示，疫情前平日住房率約6成、周末達逾9成至滿房，今年3月疫情高峰時住房率僅剩2成，對此新增餐飲服務拓展外食市場。隨著國內疫情趨緩及振興、國旅補助帶動下，住房率落差已有收斂，下半年假日住房率回升至逾8成。

展望後市，士紙持續拓展濕紙巾、面膜、保養品及防疫清潔用品的實體合作通路，目前在台灣已有超過700家零售實體門市銷售，7月新增與松本清通路合作，後續將加強對其電商銷售合作。同時，下半年亦恢復現場展售活動、已舉辦20多場。

海外市場開發方面，士紙聚焦提升品牌專業形象及知名度，強化電商布局、加速重點市場數位化腳步，並深耕重點目標市場，包括印尼、緬甸、馬國等東協新市場，歐洲CPNP准證產品將拓展德國、義大利及中歐市場，中國大陸則新增獲准產品的虛實通路開發。

蔡丞哲表示，士紙產品在實體門市和線上通路的銷售比重先前約80％比20％，今年受疫情影響，使線上比重提升至35％，後續將持續加強海內外電商通路推廣合作。同時，海外亦持續積極開發新市場、申請新產品准售，預期可望帶動外銷營收顯著成長。

而陽光士林珮柏旅館已於14日轉型為防疫旅館，蔡承哲表示，目前至過年前已幾乎滿房，可望挹注穩健營收貢獻，未來將持續整合集團各項資源來擴大營收及住房率。整體而言，將將滾動式靈活應對、機動調整營運策略因應疫情不確定性，明年本業表現可望優於今年。

(時報資訊)