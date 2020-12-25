櫃買中心25日表示，聯發國際餐飲事業公司（2756）已在25日申請登錄興櫃股票，產業別是觀光業。

根據櫃買中心資料顯示，聯發國際成立於民國93年2月間，董事長為鄭凱隆，主要經營業務是經營連鎖餐飲品牌，送件時資本額為1億3,125萬元。聯發國際去（108）年業績，營收9億8,815萬元，稅前盈餘1億5,399萬元，每股盈餘9.89元。

(工商 )