聯發國際25日申請登錄興櫃股票 15:192020/12/25 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心25日表示，聯發國際餐飲事業公司（2756）已在25日申請登錄興櫃股票，產業別是觀光業。 根據櫃買中心資料顯示，聯發國際成立於民國93年2月間，董事長為鄭凱隆，主要經營業務是經營連鎖餐飲品牌，送件時資本額為1億3,125萬元。聯發國際去（108）年業績，營收9億8,815萬元，稅前盈餘1億5,399萬元，每股盈餘9.89元。 開發再募31.1億元生醫基金 中華電 明年物聯網營收衝百億 (工商 ) #聯發國際 #申請登錄興櫃 #櫃買中心 #經營 #聯發國際餐飲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 集團作多、散戶當沖樂 台股登高14,331點 14:172020/12/25 財經 台壽37億買興富發總部三樓層 04:102020/12/25 產業．科技 精誠 助八家新創進軍海外 04:102020/12/25 產業．科技 「無印」台南南紡門市 全台首家「聯連市」市集搭起農特產平台 16:142020/12/25 生活 向榮生技掛牌興櫃 宏遠證券輔導 04:102020/12/25 全球財經 館長槍擊案 竹聯幫11人遭訴 04:102020/12/25 地方新聞 O4站領跑 港都捷運黃金聯開時代來臨 04:102020/12/25 投資理財 vivo台南體驗店盛大開幕 前三日購機享豐富優惠再抽雙人假期 11:142020/12/25 科技 興富發大手筆發債40億元！借新還舊 12:522020/12/25 財經 高雄成立智慧城市推動委員會 盼凝聚在地、走向國際 16:202020/12/25 財經 《櫃買市場》聯發國際申請登錄興櫃 15:062020/12/25 財經 財經熱門新聞 川普搞死華為、中芯後 一整掛企業慘爆被踢出大陸 - 財經 阿里驚魂夜遭大屠殺 謝金河：新華社曝一張照 馬雲不妙了 - 財經 蔣爸回中芯第一步 驚爆晶片業走向 這台廠遭點名慘了 - 財經 台積電赴美建廠大將 傳「生哥」接手 他神秘回3字 - 財經 美企輸了！台廠奪全球手機晶片老大 背後3大助攻 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。