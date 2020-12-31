小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(31日）財經重點。

【1】外資抱股過年 大買268億

台股2020年封關僅剩一個交易日，外資30日大買268.33億元，回補晶圓雙雄、聯發科及台塑四寶等權值股，推升指數終場大漲215.65點，收14,687.70點再創歷史新高。法人指出，台股今年大漲2,690點，但外資卻大賣5,356億元，認錯行情一觸即發，30日提前卡位2021年押寶股，半導體、被動元件、塑化航運及金融類股成四大指標。

【2】防疫再升級 元旦起 非本國籍禁入境

台灣出現首例英國變種病毒，邊境管制加嚴，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中30日宣布，除持有居留證、商務履約、跨國企業內部調動、人道考量等特殊情況外，2021年1月1日零時起（當地搭機時間），非本國籍人士一律禁止入境，同時暫停旅客來台轉機，為期一個月，後續視疫情變化再作調整。

【3】台積Ricky Cassidy出掌美國新廠

晶圓代工龍頭台積電在美國亞利桑那州（Arizona）5奈米12吋晶圓廠將於2021年動工，統籌負責人選成為各界關注焦點，而台積電內部消息確認該廠將由現任台積電企業策略辦公室資深副總Rick Cassidy統籌負責，他將兼任TSMC Arizona執行長暨總經理。

【4】力積電Q1大漲價 晶圓代工將調漲約10%

晶圓代工產能在2021年上半年持續供不應求，力積電受惠於利基型DRAM、電源管理IC、面板驅動IC、CMOS影像感測器等訂單強勁且持續湧入，2021年上半年產能已被客戶預訂一空。由於新冠肺炎疫情再起推動筆電及遊戲機銷售，5G智慧型手機的電源管理IC搭載量倍增，在預期2021年產能將嚴重吃緊情況下，力積電8吋及12吋晶圓代工價格將自2021年1月調漲約10％幅度。

【5】中歐投資協定 談成了

中國國家主席習近平30日晚間8時與德、法及歐盟領導人舉行視訊會議，會後雙方共同宣布如期完成歷時七年、經歷35輪的中歐投資協定談判。根據德媒提前獲得的歐盟聲明顯示，中國不僅在協定中承諾大幅度擴大市場准入，更首次承諾中國國企補貼將全面透明。

(中時新聞網)