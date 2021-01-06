台達電(2308)轉型深耕電動車、IA(自動化設備)、智慧樓宇及綠能等，不僅讓公司業績在全球新冠肺炎疫情之逆勢高成長，市值更一路狂飆，在2021年台股第2個交易日突破7000億元關卡，亦躋身金融時報統計2020年全球100億美元以上市值、成長性位居前百大的企業中名列第91名，與聯發科(2454)成為唯二入榜的台灣企業。

台達電創辦人鄭崇華採「專業經理人+兒子」策略交班後，在台達電執行長鄭平積極主導下，台達電於2017年進行組織調整啟動轉型，以「電源及零組件」、「自動化」與「基礎設施」為新三大業務範疇，設立電動車方案事業群(EVSBG)、嵌入式電源系統事業群(EPSBG)、商用電源事業群(MPBG)、零組件事業群(CPBG)及風扇暨熱傳導事業群(FMBG)、機電事業群(IABG)及樓宇自動化事業群(BABG)、資通訊基礎設施事業群(ICTBG)及能源基礎設施事業群(EISBG)等9大事業群，落實公司產品往「解決方案」及「系統產品」方向發展策略，並將電動車、IA及樓宇自動化視為集團重點發展業務。

隨著各事業群開始進入收割期，台達電近幾年獲利穩定成長，2020年營運亦因上半年IA受惠於新冠肺炎疫情口罩機等防疫需求，以及台灣及大陸疫情控制得宜，下半年電動車產品因全球車市復甦及Tesla銷售大躍進，加上遠距生活需求，讓業績無畏新冠肺炎疫情展現強勁成長力道，去年第3季營業淨利為104.47億元，營業淨利率為13.45%，同步創下單季歷史新高，累計2020年前3季稅後盈餘為180.54億元，每股盈餘為6.95元，累計2020年前11月合併營收為2556.97億元，年成長4.06%。

台達電佈局成果開始顯現，讓公司獲得外資青睞，根據統計，自2020年1月2日到2021年1月5日，外資共買超台達電約13萬4000張，若以2019年12月31日收盤價151.5元(市值約3935.27億元)、2020年12月31日收盤價263元(市值約6831.53億元)來估算，2020年台達電市值大增2896.26億元，在Financial Times(金融時報)針對2020年全球市值超過100億美元上市公司評比其市值成長比例，台達的市值成長85%、名列全球第91名，與聯發科(名列99)成為唯二入榜台灣企業。

在外資持續扮推手下，今年開年才兩個交易日，台達電1月5日收盤股價276.5元，不僅再創掛牌新高價，市值亦增加350.66億元，突破7000億元關卡，表現亮眼。

(時報資訊)