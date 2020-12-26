夜貓子注意！除了夜市、夜唱與夜店，夜晚玩台灣可以玩什麼新花樣？國旅大爆發，各地開始推動夜間觀光、24小時不斷電遊程。這些有趣行程，越夜越熱鬧。待疫情解封後，可望吸引外國旅客，發現深夜台灣好好玩！

在人們逐漸入睡的時刻，城市某個角落，卻正要開始運轉。

人聲鼎沸，漁市裡，地面上塑膠籃一字排開，裡頭滿滿魚蟹，魚販車輛與冰塊車接連行駛而過。歡迎來到台灣版築地——24小時不夜城基隆。

深夜11點，基隆飄著細雨，我們和在地文化旅行團隊雨都漫步約在基隆港旁飯店，一行人從港口散步到市區。行經中正公園，入口原是日本鳥居，現為中式牌樓，園裡有棵胡適親手種植的波羅蜜樹。「每個基隆人都有一張在中正公園拍的照片。」雨都漫步導覽員張惠媛說。

走過田寮河，這條河道曾是煤礦運往海口的要道。日治時期河邊田寮町處設有遊廓（編按：官方劃設的街區，內有藝伎服務的料亭），日本人搭著舢舨船，前往飲酒作樂。對照1955年黑白老照片，田寮河曾舉行端午節賽龍舟。這座人工運河曾經熱鬧，歷經時光荏苒。

曾經風光的不只它。站在義二路與和信二路交叉口，眼前高大的紅白磚街屋，曾是日治時期岸田吳服店位址。這裡舊名義重町，當時是繁華的商業街道，堪稱基隆銀座，人們在此可以找到最高級的日本和服與舶來品。如今成了一間義大利餐廳，時空留存這座磚屋，標示現在與過去的連接點。

張惠媛領我們轉進小巷，鑽進艾克猴酒吧（The Alcohol Bar）。燈光昏黃，正好來到凌晨12點，威士忌牆映入眼簾，完全提振精神。

酒吧有超過500款威士忌、精釀啤酒、琴酒與特調雞尾酒。但我要喝的是，基隆限定台式調酒「三公」——保力達B、米酒加上維大力，這是碼頭工人最愛。「原版比較強烈，我們調整成酒吧版，喝起來滿舒服的。」艾克猴老闆Eddie說。

飲一杯基隆限定特調

喝著「三公」，聽Eddie講著基隆的散飲攤文化。所謂「散飲」，意思是台語的「隨意喝」。在基隆港黃金時期，碼頭工人一天分成3班，24小時不停歇，所以就連大白天，都有工人街頭飲酒，配吉古拉。領了薪水，開心喝酒；領不到，難過也喝酒。

「基隆市是一座勞動的城市。」Eddie說。早餐吃乾麵、餛飩湯，吃飽才有氣力上工。廟口無論何時造訪，都有東西可以吃，讓下班的基隆人隨時填飽肚子。

我只是遊客，嘴饞，走進大白鯊魚丸小店，點一碗豆乾包湯，油豆腐塞入肉餡，以魚漿封口，再撒點芹菜。熱呼呼的高湯，讓身子一下子暖和起來。

凌晨1點，重頭戲登場，我們夜奔崁仔頂漁市。漁市從清朝就存在，旭川運河通行漁船，漁民卸下漁獲，送進商家前要登上石階，石階台語為「崁仔」，故得名。隨著旭川河加蓋，如今已看不見石階。

市場裡，拍賣正熱。糶手（編按：音同「跳」，意指拍賣員）連珠炮般高喊魚貨價格，像Rap表演。台下買家用內行手語比出數字投標，手勢隱諱，不希望被人看到出價。糶手想拉高價格、買家想購入低價，進行一場場買賣攻防戰。

崁仔頂漁行聯誼會會長彭瑞祺解釋，糶手養成須2年半至3年半。從當商家學徒開始，先練寫字、打算盤和打掃環境等基本功，從環境乾濕細節練習判別氣候，再學習挑魚與分類，最後才能登上拍賣現場。必須眼觀四面、耳聽八方，頂住人群壓力，畢竟買家出價時簡直像打棒球，全是暗號。

嘗一盤產地直送鮮味

凌晨的漁市生猛有勁，周遭也產生碳烤三明治、鰻魚羹等深夜美食。而我選擇的是今年新開的「雨港有魚旭壽司」，就位於漁市內。還有什麼比這距離更近，產地直送餐桌？

主廚林宴平是基隆人，曾旅居澳洲、日本與中國，擁有藍帶廚師經歷。小時候，他喜歡跟著釣魚狂爸爸逛漁市，夢想開一間漁市餐廳，像日本築地市場，成為逛漁市人們的深夜食堂。

綜合壽司上桌，青甘、大目、胡椒鯛魚、水針、干貝、鮭魚與星鰻，肉質吹彈鮮嫩。大目泡冰鹽水熟成，用昆布醃過一晚，提升風味層次。林宴平特別重視醋飯，保溫在攝氏35至36度，洗米細節也不放過，「不能用力搓米，最後洗米水要變得清澈。」他說。

是這些執著的專業職人，讓基隆變得更有趣。一座港口，變幻城市風貌。凌晨2點鐘，深夜基隆依舊有雨，出乎意料，我卻想著還可以去哪續攤，一路玩到天明。

《商業周刊1728期》

(中時新聞網)