新冠疫情為2020年最大的黑天鵝事件，全球經濟全面步入衰退，隨之而來的是全球央行與財政部門聯手推動規模史無前例的寬鬆貨幣政策與經濟刺激法案，各國股市快速反彈，甚至超越疫情前高，但時至今日，仍有許多中小型企業需要政府紓困才能度過難關。與此同時，遠端經濟興起，科技企業也不斷調整公司政策應對後疫情時代，美股7大科技巨頭在今年市值暴增3.4兆美元(97兆元新台幣)。

據CNBC報導，包括傳統被視為科技巨頭的蘋果、微軟、亞馬遜、 Alphabet、臉書，以及電動車大廠特斯拉、繪圖晶片大廠NVIDIA等7大科技公司，2020年市值暴增將近3.4兆美元。根據數據顯示，蘋果大漲近1兆美元，亞馬遜增加7100億美元，微軟提高了4800億美元，Alphabet與臉書分別增加2680億美元、1930億美元。

報導分析，蘋果受惠於iPhone銷售樂觀情緒，微軟持續拓展雲端業務，亞馬遜則是專注在電商平台，Alphabet旗下的子公司Google與臉書皆為線上廣告巨頭。其中最讓人驚豔的，莫過於特斯拉，該檔股票在2020年翻漲近900%，更從2020年初的760億美元漲至12月31日收盤的6690億美元。NVIDIA的市值也增加3230億美元。

特斯拉的執行長馬斯克2020年身價漲幅超過亞馬遜執行長貝佐斯，並一路超越全球前幾大富豪，目前位居全球第二，市場也在關注特斯拉能否達到2020年全年交車數達50萬輛的紀錄。這幾家科技公司新一季的財報也將集中在2月陸續開出。

(中時新聞網)