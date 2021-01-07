投資人看好若民主黨全面執政的「藍潮」再現，將有助於推動更多激勵措施與基建支出，隔夜美股道瓊指數與標普500指數同步創下歷史新高，受此提振，周四香港股市開高，惟紐約證交所對三大電信巨頭下市的政策再度急轉，以及消息指出傳川普政府擬將阿里巴巴、騰訊納入中概股禁令，使港股承壓走低。

目前恆生指數跌0.30%，為27610.44點。國企股(H股)跌1.23%，為10766.09點。

比特幣在漲破35000美元歷史關卡後，隨即又衝破37000美元大關，區塊鏈應聲暴漲，雄安科技飆升近14%，歐科雲鏈、火幣科技漲幅都超過10%。

紐交所對中國電信三雄下市的政策再現髮夾彎，將繼續推進中國電信、中聯通、中移動的除牌計畫。電信股表現疲弱，中聯通下挫逾8%，中移動跌近7%，中國電信跌近5%。

《華爾街日報》報導，消息人士透露美國政府考慮禁止美國人投資中國企業巨頭阿里巴巴與騰訊，阿里巴巴在香港掛牌股票下挫逾5%，騰訊下跌2.26%。

(時報資訊)