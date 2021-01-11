駐香港的華爾街機構宣布，在相關規定於周一晚些時候生效之前，他們已經減少對中國企業的暴險，這些中國公司在一項美國的投資禁令中被點名與中國軍方有關係。

高盛、摩根大通與摩根士丹利在提交給香港證交所的文件中表示，將移除500種在香港上市、與中移動，中國電信與中聯通，以及恆生指數等當地指數連動的結構型商品（structured product）。該三家電信公司為恆生指數成分股。

美國託管銀行道富集團（State Street Corporation）則發布聲明表示，其管理之追蹤恆生指數的ETF基金不會對受到制裁的股票進行任何新投資，但仍將繼續維持現有股份。該聲明表示，根據美國外國資產控制辦公室（OFAC）發布的資訊，該基金不再適合美國個人或公司投資。

OFAC上周發布聲明闡釋川普總統於去年11月發布的行政命令，該命令禁止美國人投資美國政府認為與中國軍方有關係的中國公司。這項命令將於美東時間周一上午9時30分生效。

香港交易及結算所公司表示，正在與相關發行公司密切合作，以確保有序地下市，並協助發行人所安排的回購安排。在香港股市，有超過12,000種上市的結構型商品是由15家公司所發行。

全球指數公司明晟（MSCI Inc）、富時羅素（FTSE Russell）與標普道瓊指數上周宣布，旗下措數將移除三家中國電信公司，受此打擊，該三大電信巨頭上周五在香港上市的股票市值總計蒸發56億美元。

(時報資訊)