高雄某間家樂福21日爆出有屁孩公然就地對貨架小便、坐在地板上抽菸，近日又有網友在社群PO出有人大鬧新北三重家樂福，不但亂戳破水果外包裝，還偷喝飲料再放回架上。三重分局調閱監視器循線逮人，發現有5位男女在大賣場惡作劇，其中一位家住五股的楊姓男子有偷喝飲料的行為，員警已連夜帶回楊男偵辦。

有網友錄下楊男舉止，只見他在大賣場騎腳踏車亂晃，又弄亂糖果架擺設，接著又亂戳水果外包裝；最扯的是，楊男還直接把飲料打開喝完，再偷偷放回架上，隨行拍片的友人全程大笑，沒有阻止楊男。警方接獲報案後，向大賣場反應求證，並經調閱監視器，發現連同楊男等5位男女在店內嬉戲玩樂，但只有楊男有偷喝飲料涉嫌竊盜，其餘4人僅在旁觀看或持手機拍攝。

警方發現其餘商品包裝雖未遭破壞，但貨架有一罐飲料已遭楊男開封偷喝又放回貨架，至於有媒體報導指出，楊男騷擾女客人，調閱監視器發現該女子其實是楊男同行的女性友人。警方事後確認5人皆來自五股，並連夜帶回楊男偵訊。

警方表示，由於毀損部分情節輕微，賣場決定暫不提告，但針對楊男偷喝飲料部分已涉及竊盜，將依違反刑法竊盜罪嫌移請新北地檢偵辦。

(中時 )