今年以來，中澳關係惡化，澳洲出口到大陸的商牛肉、煤炭、大麥、龍蝦、木材及葡萄酒等品都受到了不同程度的「限制」，尤其是葡萄酒，先後被大陸祭出反傾銷及反補貼措施。專家認為，智利葡萄酒「在中期內似乎更有可能填補這一空缺」。

《美國雅虎新聞網》日前刊出《隨著澳洲葡萄酒釀造商目送中國大陸離開，競爭對手正蓄勢出擊》一文指出，今年大部分時間，坎培拉和北京都陷入外交和經濟對峙。澳洲至少有13個行業受到衝擊，包括牛肉、煤炭、大麥、龍蝦、木材及葡萄酒等商品，但受影響最嚴重的是葡萄酒，該行業在11月和12月連續遭遇兩波關稅衝擊。

因此，目前大陸超市銷售的澳洲葡萄酒價格，比之前上漲2倍、甚至3倍。這對澳洲釀造商來說是一個嚴重打擊，因為大陸是其最大市場，占出口總量的三分之一以上。

文章並提到，隨著澳洲葡萄酒在大陸變得越來越不受歡迎，本土釀造商和其他葡萄酒出口國看到了新的商機。

然而，市場分析集團IBISWorld高級分析師馬修•理弗斯表示，最大的贏家很可能是其他老牌葡萄酒生產國，因為「本土葡萄酒產業無法滿足大陸國內對優質葡萄酒的需求」。國際葡萄酒及烈酒研究所（IWSR）亞太研究總監基林則認為，智利葡萄酒「在中期內似乎更有可能填補這一空缺」。

光是今年上半年，大陸進口的每100瓶葡萄酒中，38瓶來自澳洲，26瓶來自法國，13瓶來自智利，7瓶來自義大利，6瓶來自西班牙。理弗斯認為，除了澳洲，這些國家的市佔都有所增加。

(中時新聞網)