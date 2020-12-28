根據日經亞洲評論報導，PANASONIC正打造新產線，準備生產特斯拉4680原型電池。據了解，該專案的成本預計將達到數千萬美元，若一切順利，這個原型電池將可於2021年問世。

多年來，特斯拉都致力於自製電池研究，但這家電動車大廠，卻一直與國際電池製造商，通力合作來生產自家電池。日本PANASONIC一直都是特斯拉在電池供應方面的主要合作夥伴，同時，韓國樂金化學(LG Chem)和中國大陸寧德時代(CATL)也是特斯拉的電池供應商。

9月份特斯拉舉行的股東大會電池日當天，這家電動車商宣布其商業戰略將改變。特斯拉要推出一種新的更大尺寸電池，並植入一種新創化學方法，計劃會用內部設備自行生產。

不過，特斯拉老闆埃隆馬斯克（Elon Musk）在股東大會中也明確表示，還是會繼續使用並支持這些國際電池製造商，也會繼續購買電動車電池。

日經亞洲報導指出，PANASONIC正在原產線上，打造原型電池生產線，並計畫於2021年推出特斯拉4680新原型電池。

事實上，10月底特斯拉曾委託PANASONIC打造自家新原型電池，，這款新電池被稱為4680圓柱型電池，特斯拉執行長馬斯克9月有這個發想後，PANASONIC就著手進行研發，只是沒想到最快在2021年，就會看到實際電池產品。

(時報資訊)