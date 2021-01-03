數位國家總會於12月30日在台北國際會議中心三樓宴會廳舉行「2020數位國家論壇」，北市副市長黃珊珊應邀蒞臨擔任開幕致詞貴賓，分享台北市創新創業政策，及提供多元創業輔導與資源，讓與會企業、創投及新創界瞭解北市如何成為新創之都。

數位國家總會由國內200位數位國家委員組成，旨在推動台灣數位轉型，該會設有12個平台，世界新創之都為該會新創平台主辦，邀集150個優秀新創事業，共同發起推動台北市成為「世界新創之都」。

主辦單位今日以「世界新創之都」為論壇主軸，並由呂學海理事長的開幕演講為今日活動揭開序幕，整體活動安排了主題對談、接力演講，且邀請於智慧城市、智慧製造、教育、AR／VR等領域發展之新創公司演講，分享於各自領域之發展經驗，及如何掌握未來之發展契機等。

黃珊珊表示，在現今面對外交的困境下，只有創新才是台灣未來唯一的生存機會，因此，自從柯市長上任以來積極推動許多青創相關政策，成立「[email protected]」創業服務辦公室，提供各種創業資源，輔導企業申請台北市各項獎勵補助及融資貸款等資金，也開辦知識學苑提供創業知能以培育人才，同時也積極建構優質的孵化環境，目前計規劃22處創業基地，已有14處正式營運，都是為了提升北市的創業能量，讓青年朋友在台北市圓夢。

論壇現場反應熱絡，促進不同專業領域業者相互啟發與學習，並藉由台上企業代表及新創業者演講與對談，亦為台灣企業主帶來更多前瞻性的知識與思維，進而轉化為進步的動能，協助未來之產業發展。

「[email protected]」北市優惠貸款、創業顧問個案輔導、獎勵補助、課程培訓等創業資源，如有創業方面的疑問，均可撥打諮詢專線，或於上班時間親洽「[email protected]」台北市創業服務辦公室（台北市信義區市府路1號北區1樓），或上「創業台北」資訊網、產業局官網及「台北市產業局－創業台北 StartUp Taipei」FB粉絲專頁了解。

(中時 )