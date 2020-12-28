貨櫃運價飆漲，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)旺到明年上半年的強勁基本面，三檔今天全面漲停，另外，貨攬業捷迅(2643)，散裝航運的正德(2641)、新興(2605)、四維航(5608)也都呈現登頂表現。

截至12月25日最新報價，上海出口貨櫃SCFI綜合指數2,642點，年成長176％。其中歐洲線3,797美元/TEU，年成長270％、地中海線3,709美元/TEU，年成長216％、美西線4,080美元/FEU，年成長185％、美東線4,876美元/FEU，年成長90％，運價續創歷史新高。

法人認為，農曆年前歐美商品進口需求持樂觀看法，主因歐洲美國零售銷售動能自第一次疫情爆發後，6月至11月維持每月年增的態勢。再者目前美國零售庫存仍低於平均值，為防中國農曆年假期影響物流，零售商在未來一兩個月的拉貨動能應相對有撐。預期至農曆年前，歐美航線仍有20％～30％漲價空間。

此外，海運運力因缺櫃問題持續，加上歐美因疫情缺工及入冬季候影響效率，貨櫃船舶堵港甚至有封港狀況，致使後續航班延遲。3月底前運力供給仍吃緊，運價在此之前有望維持高檔。

(時報資訊)