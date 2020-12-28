基本金屬金光閃閃？貴金屬今年表現亮眼，但基本金屬也毫不失色，國際現貨價格今年迄今上漲近23%，但由於主要受疫苗問世消息所驅動，超過80%的漲幅發生在第四季。當中，以銅、鎳及鋅價回報最突出，今年迄今漲幅均逾25%，瑞銀研判，基本金屬下個季度將會回檔。

瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，以倫敦金屬交易所3個月銅期貨為例，銅價上周一度突破8000美元（今早報7843美元），漲至7年多以來的高點。中國對金屬的需求強勁，加上採礦及金屬廢料在疫情下供應減少，配合工業金屬的投資需求激增，吸引資金此前大舉流進基本金屬市場。

瑞銀最近調高了明年全球經濟增長預測，從原來的5.4%上調至6.1%，也因此提高了基本金屬目標。不過，銅、鋁及鎳當前價格高於明年四個季度目標，其中，銅價明年3月前可能回檔至7200美元，下半年則持穩於7500美元左右。

基本金屬下個季度可能面臨調整，主因在於：

l.基本金屬本季度累積漲幅巨大，不少價格已經超漲，此可能觸發生產商增加供應。如果市場沒有重大短缺或庫存大幅減少下，難以支援基本金屬目前價格。

2.中國多個行業可能已完成補充基本金屬庫存，以未鍛軋銅和銅產品為例，進口量已連續兩個月下降，10及11月環比分別減少14%及9%。國內經濟提速反彈，但同時貨幣政策已悄然趨於平衡，以降低長期經濟因為政策寬鬆而可能引發的不平衡風險。

3.發達國家收緊出行限制可能導致經濟復甦放慢，基本金屬需求也因而減少，明年第一季庫存增加令價格承壓。

4.不僅基本金屬，總體大宗商品的投資者最近都在重整部署，疫苗引發的漲勢告退或短期經濟挑戰也可能引發新一輪獲利了結。

(時報資訊)