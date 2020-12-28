停經後的婦女除了更年期的症狀，最大的危機就是骨質疏鬆。82歲的李奶奶，早上起床後穿褲子，啪的一聲，大腿就骨折了，只能開刀治療，慢慢復原。分享該案例的長庚醫院名譽院長黃國恩醫師，同時為中華民國骨質疏鬆症學會與台灣更年期醫學會創會理事長，為此領域專家，他表示，停經後婦女骨質快速流失，容易有骨質疏鬆症，若停經10年內接受荷爾蒙治療，有助改善更年期症狀還可預防骨鬆。

●50歲進入更年期後 骨質開始快速流失

台灣婦女平均50歲停經，女性會進入更年期，自此開始因為少了雌激素的維護，破骨細胞與造骨細胞之間的平衡便被打壞，造成骨質快速流失。黃國恩醫師說明，65歲以上婦人，有45%都有骨質疏鬆，甚至比男性早10年開始骨鬆，但因為沒有症狀，通常待跌倒骨折時才發現，此時傷害已經造成。骨折風險不僅是不良於行，有研究指出髖骨骨折一年內的死亡率高達20%。

●荷爾蒙治療可預防骨鬆 天然黃體素致癌風險低

若因為雌激素異常造成骨鬆，接受荷爾蒙治療可預防骨鬆嗎？黃國恩醫師表示可以，美國WHI的研究顯示可以減少1/3的髖關節骨折、及24%的一般骨折風險。

不過民眾常存有傳統荷爾蒙療法會致癌的疑慮，黃國恩醫師解釋，在1950年代，美國開始以雌激素作為更年期治療，到了1960年代顯示的確有增加子宮內膜癌的風險，因此1970年代便加入合成的黃體素，降低了子宮內膜癌的機率，沒想到卻增加乳癌的風險。經過科學家不斷調整，才發現改為天然黃體素則不會增加乳癌風險。

長庚醫院名譽院長黃國恩醫師。(圖/健康醫療網提供)

黃國恩醫師強調，法國醫界使用天然黃體素與雌激素，皆未看到乳癌風險增加，而美國WHI報告子宮已摘除之患者單獨使用雌激素也未增加乳癌風險。

●停經10年內接受荷爾蒙治療 改善症狀還可預防骨鬆

荷爾蒙療法有三點注意事項，黃國恩醫師強調，「搭配天然、好的黃體素，可以降低乳癌風險；應使用有效的最低劑量，約為傳統劑量的一半，也減少增加乳癌風險；停經的10年內，約60歲以前開始使用荷爾蒙療法好處多，可以治療更年期症狀還可預防骨鬆。」

目前荷爾蒙療法也有替代療法，例如大豆異黃酮等植物雌激素，不過黃國恩醫師提醒，植物雌激素沒有對骨質的保護效果。

●台灣婦女骨折率亞洲第一 多運動、補鈣、曬太陽

目前台灣婦女的骨折率高居亞洲第一、全世界第九，黃國恩醫師建議，民眾要從事適當的阻力運動，減緩肌力與骨骼退化（不過游泳不適合）；並且多攝取牛奶、乳酪、青花椰菜等食物補充鈣質；另外可在日照不強烈時曬太陽，補充維生素D，幫助鈣質合成，才能遠離骨鬆的威脅。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)