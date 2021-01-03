儘管美國總統川普(Donald Trump)仍不承認敗選，但他在20日離開白宮並無懸念。中美關係會有何種變化，近期在國際事務權威雙月刊《外交》(Foreign Affairs)持續有學者探討。台灣出生、FT(英國金融時報)中文網專欄作家劉裘蒂指出，2021年是雙方擺脫「爭第一」思維的契機，應該走出彼此指責對方進行零和博弈心態，重新定義良性競爭規則，讓中美人民成為受惠者。

劉裘蒂引用今年1/2月號牛津大學中國研究中心主任米特(Rana Mitter)、去年11/12月號智庫美國外交關係協會研究員葛維茲(Julian Gewirtz)文章，梳理中、美對彼此認知差異，擔心中國崛起者會對北京「野心」有負面詮釋，認為中國對重塑世界秩序能起積極作用者會對北京「企圖心」有正面看法；而中國內部對美國意圖判斷，也有打壓中國、公平競爭2種看法，只是川普讓中國菁英更覺得打壓說能成立。

2008年和2020年是中國對美看法2個重要節點。2008年因為次級貸款危機、雷曼兄弟破產引發全球金融危機，暴露美國與西方體制、放任型資本主義缺陷；今年新冠疫情危機則加深更多中國人看衰美國的看法。

米特認為中國模式是由威權主義(authoritarianism)、消費主義(consumerism)、全球企圖心(global ambitions)、科技(technology)組成，儘管4者環環相扣，仍以威權主義最為重要，其他3種主要用來支撐威權主義，因為這給中國共產黨菁英領導體制正當性。中國有全球企圖心，從一帶一路等政策可看出，但並未試圖強加自身體制給其他國家，也不需要其他國家仿效，包括今年起日益明顯的「戰狼」式外交，真實目的都是內向型的。

葛維茲認為，在川普這4年執政後，要扭轉中國認為美國在圍堵自身的想法幾乎不可能，中方基於安全考量不可能放鬆對社會控制、減少對國家主義經濟體系支持，或試著減少對美國依賴。唯一解決方法是美國能向中國證明，美國並未衰退，打消中國的看法，重新走回雙方互惠互利、持續共存的道路，此外也要向北京展示，只要中國承擔大國責任並按規則行事，美國並不害怕、也不會試圖圍堵繁榮富強的中國。

劉裘蒂還引用CSIS(美國戰略與國際研究中心)報告，指出雙方鷹派認為的2大超級強權競爭是陷阱，雖然經濟規模、全球供應鏈中地位、科技、軍事等狹義範圍的競爭，雙方確實是逐鹿前2，但更多有社會意義的領域，例如政府治理、人民幸福感、醫療保健、治安等，2國排名甚至落後很多小國。她認為中美不是零和博弈，也不該指責對方正試著將競爭變為零和博弈，應該重新定義出更良性的競爭規則。

(中時新聞網)