美國總統當選人拜登1月20日上任後的美中台新局會是如何？針對台灣民眾關切大陸是否可能對台動武，學者張五岳分析指出，大陸對台要看三大紅線：一是美台外交關係重大突破；二是美台軍事重大合作；三是台灣更改國旗、國號、國歌，或憲改進行「法理台獨」。

據香港媒體《中評社》報導，中華經濟研究院8日舉行研討會，談及「美國大選後，美中台經貿互動展望及影響」。張五岳指出，拜登是否會是弱勢的總統，還很難講，拜登上任後對內要修補分裂、對外要修復盟邦關係，因此美中大國博奕，有4大熱點，一是貿易與科技，二是香港問題，三是台灣問題，四是南海問題，這4個問題不論是川普或拜登都沒有改變，兩人最大差別，則是川普把民主當工具，拜登把民主當想法。

台灣民眾關切大陸是否可能對台動武，張五岳指出，美國可能的介入與干預，是北京最重要的考量，如果大陸對台動武，美國一定介入，但介入有很多方式，不一定是派兵協防。因此台灣必須親美友日，也須穩中和陸，把機會極大化、傷害威脅極小化。

張五岳分析指出，大陸是否會對台軍事攻擊，要看三大紅線：一是美台外交關係重大突破：例如總統蔡英文正式訪美並公開發表演講；美國駐聯合國大使訪台，其實不算重大突破。二是美台軍事重大合作：例如美軍登上南海太平島、美航母停泊高雄港蔡英文登船、台灣部署薩德、陸基神盾系統，或美國海軍陸戰隊大規模駐台，以及台灣參加美國大規模抗中軍事作戰演習等。三是台灣更改國旗、國號、國歌，或憲改進行「法理台獨」，將兩岸關係明確為「國與國」關係。

(中時新聞網)