受到年底長假影響，東京股市交投清淡，但進場投資人還是提前押寶與美國另輪財政紓困法案，以及疫苗相關個股。因此，生醫族群，公用事業和科技類股皆出現上漲局面。日經225指數早盤收26771.03點，上漲114.42點，漲幅0.43%。東證股價指數早盤暫收1785點，上漲6.59點，漲幅0.37%。

夏普（Sharp）因懷疑其下子公司有用不正確的會計記帳方式，故股票遭到拋售，下跌3.68%。

美國總統川普從剛開始拒簽國會通過紓困法案，到目前終於簽下一項高達2.3兆美元的紓困與支出法案，讓美國政府周二免於關門大吉的命運。據悉，川普這個新簽的支出法案，也包括發給一般美國民眾的另輪經濟刺激支票，失業救濟與小型企業貸款等。

27日歐洲已啟動大規模的疫苗接種計畫，同時，英國和美國民眾也陸續在接種疫苗。這也讓市場寄望，這幾個全球主要經濟體，將可擺脫疫情帶來的衝擊。

大和證券(Daiwa Securities)分析師表示，鑑於日本，歐洲和美國陸續出台的紓困計畫，2021年全球景氣復甦時程，可能會比預估來得要更快，不過這是基於疫苗接種順利之下的假設。

盤面上活耀個股，包括村田製作所（Murata Manufacturing），上漲2.15%，其次是軟銀集團（SoftBank）上漲1.96%。

至於表現不佳的為，武田製藥(Takeda Pharmaceutical)下跌1.20%，其後是發那科(Fanuc)下跌0.46%。

(時報資訊)