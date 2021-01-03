日本下一代戰機和無人戰機

隨著中方軍事技術突飛猛進，未來打無人機戰的可能性有增無減，日本已著手研發能快速機動的無人戰機，預計最快2035年就能部署。

據《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）報導，目前中方擁有超過1,000架能達超音速的4代戰機，數量約為日本的3倍。此外，解放軍也開始部署5代隱形戰機。由於日本在數量上屈居嚴重劣勢，因此就像其他許多國家一樣，正快馬加鞭，拚命進行國防研究，以遏制中方軍力。

日本防衛省打算分3階段推出無人戰機，首先是推出無人遙控戰機，接著讓1架有人戰機控制數架無人戰機，彼此搭檔執行軍事任務，最後則是形成完全無人的自動無人戰機中隊。然而，自動武器需要先進的機器學習力，而國際規範的腳步還跟不上相關技術。

日本防衛省打算，在2035年部署下一代有人戰機之際，先致力讓無人戰機搭檔，共同執行任務。而日本企業也已奉命，要研究必須的相關技術。例如，速霸陸負責研發遙控和飛控性能，而三菱重工和三菱電機所負責的，則是不同軍機間的即時信息共享系統。此外，防衛省的防衛裝備廳也在為這些無人戰機規劃人工智慧（AI）技術。事實上，日本可能也在和英美企業合作。

據說防衛省將砸25億日元（近7億台幣）研發遙控與飛控技術，另外投資2億日元（約0.5億台幣）開發人工智慧技術。約2024年研發階段結束時，日方可望試飛小型原型機。而最早在2025會計年度時，就會開始設計最後版本，而這無人戰機最後可能裝備偵測與飛彈系統。

而日本希望，能使用相對少的人力，讓1名駕駛控制多架無人戰機，並讓戰機彼此分享訊息，來加強自身國防。此外，這些無人機也能在不危及自衛隊員性命的狀況下，在危險的區域蒐集情資。由於無人戰機不需要駕駛艙，因此可以打造得較小、較簡單，價格也較低廉。不過，它們需要精密的人工智慧技術，以即時處理大量資訊，有效因應敵方打擊。

(中時新聞網)