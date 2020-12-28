經濟部工業局2017年推出「產業升級創新平台輔導計畫」，鼓勵產業投入開發數位相關應用與服務，創新營運模式以提高產業附加價值，近百年的永豐餘，觀察長期合作供應商、客戶的融資問題及資金活用需求，邀請台新銀行等三國銀共同組隊，以「區塊鏈供應鏈金融」創新技術獲經濟部審議通過，未來將以「區塊鏈」技術提供穩定及效率的供應鏈金融服務。

台新銀行產品行銷處副總經理韓志超表示，該行正研議加入「區塊鏈供應鏈金融」創新技術團隊，運用持續投入發展的區塊鏈技術成果提供永豐餘上、下游完整之金融服務，朝向建立穩固供銷關係的有利環境，及提升企業間整體競爭力邁進，共創銀行與企業間的雙贏合作。貿易融資最重視交易真實性，若能結合買方資訊驗證交易，即可減少單向由賣方提供交易文件而隱藏虛假之交易。

「區塊鏈」具有去中心化、分散式帳本、可追溯且不可竄改等特色，並以公私鑰及加解密功能，可為供應鏈相關企業提供完整的金融服務解決方案。韓志超指出，台新銀行在區塊鏈領域已多投入多年心力，曾完成區塊鏈跨行轉帳支付沙盒實驗，及建置財金公司金融區塊鏈函證服務。

韓志超認為，區塊鏈技術不僅可以克服上述資料傳輸、保密、資料源認證、儲存等問題，更因將傳統紙本文件數位化，即時與銀行的數位化系統結合，不僅減少人工作業成本、紙張成本，更可以人工智慧（AI）進行交易資料建檔、貿易融資防制洗錢（AML）檢核功能提高作業效率。

台新銀行強調，該行是企業的堅實後盾，為提升貿易融資服務品質與效率，多年來不斷在產品開發上力求創新與突破，在應收帳款業務上，以彈性、效率及務實的作法，為企業上游供應商提供融資服務，穩定而有效率的供應鏈金融服務，是企業的最佳智慧好夥伴。

(工商 )