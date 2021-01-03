銀行電子錢包點數，現在能直接在超商兌換商品了！台新銀行建構的生態圈平台，傳來好消息，合作夥伴之一全家便利商店，跨過2021年來，民眾可下載「Richart Life APP」，在上面使用台新Pay錢包支付，可用台新Point點數在「全家」消費付款時直接進行折抵，成為全臺第一家銀行電子錢包點數與超商商品兌換的直通車。

為迎接新年而準備的限量「發財水」，需經存放過銀行金庫，多是銀行內部限定的新春開運小物，今年起台新銀行也加惠金融生態圈的合作夥伴，直接送進全家便利商店的通路，讓走進全家購物的消費民眾有機會獲得，然後掃描發財水瓶身上的QR Code，登錄台新銀行Richart Life活動網頁，再參加抽888發財金的活動。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，伴隨行動數位工具的普及應用，金融服務與零售消費的關係早已密不可分，民眾滿手點數但缺乏使用場域的不方便，台新銀行攜手「全家」便利商店，可讓銀行點數的使用能更即時更便利，只需一個支付動作，同享台新銀行與「全家」會員累點的雙邊優惠。

包國儀指出，此次台新Richart Life會員與「全家」會員進行整合，更能滿足民眾一站式購足的需求，未來台新Point也會持續與合作商戶拓展台新Pay的支付場景，擴大台新生活金融生態圈與合作夥伴的影響力。

(工商 )